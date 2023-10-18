3 مرشحين يتنافسون في جائزة زايد للاستدامة عن فئة الغذاء

يتنافس ثلاثة مرشحين نهائيين في جائزة زايد للاستدامة عن فئة الغذاء للظفر بالمركز الأول والذي سيتم الكشف عنه ضمن فعاليات ((كوب28)).

والمرشحون هم: منظمة غزة للزراعة الحضرية وشركة ((ريجين أورجانيكس)) ومنظمة من غواتيملا، عبر تقديم حلول مبتكرة لا يقتصر تأثيرها على إحداث تغيير جذري في الممارسات الزراعية، وإحراز تقدم ملموس في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

تحديات كبيرة

وواجهت منظمة ((منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه الحضرية)) في بداية انطلاقتها تحديات كبيرة، ومن ذلك النكسات الاقتصادية التي أثقلت كاهل رياديات الزراعة وانعدام ثقة التجار المحليين بمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار مواجهة هذه العقبات، قدمت المنظمة نهج ((التسويق التضامني بقيادة المجتمع وقت الأزمات))، الذي أدى إلى تحول لافت تمثل في اعتماد 116 بطاقة بيان تعريفية للمنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد عززت هذه الخطوة الثقة بتلك المنتجات ضمن متاجر التجزئة ونقاط البيع، ما أدى إلى زيادة الإنتاج.

وتعد شركة ((ريجين أورجانيكس)) أكبر منتج للمدخلات الزراعية المتجددة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وتعالج الشركة قضايا النفايات الحضرية بالتوازي مع تغيير الممارسات الزراعية، وإعادة تدوير النفايات العضوية من مكبات النفايات لإنشاء منتجات صديقة للبيئة ومقاومة لآثار تغير المناخ.

ويعتمد نهج الشركة بشكل رئيس على الاستثمار في التربة،وتأكيداً على ذلك، قال ديفيد أورباخ، المؤسس المشارك لشركة ((ريجين أورجانيكس،)):إذا كنا بحاجة إلى تحسين الأمن الغذائي فعلياً، فيجب علينا أن نكون قادرين على إنتاج المزيد من الغذاء، الأمر الذي يمكن تحقيقه بالاستثمار في التربة.

بذور الذرة

وتهدف منظمة سيميلا نويفا غير الربحية في غواتيمالا إلى مكافحة سوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي بتطوير بذور الذرة المدعمة بيولوجياً في منطقة تعاني تحديات غذائية صعبة للغاية.

وأشار كيرت بوين، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة سيميلا نويفا، إلى أن هذه البذور الغنية بالمغذيات تعالج أوجه القصور المتعلقة بنقص الزنك والحديد والبروتين، ما يساعد المزارعين على دعم المحاصيل ويعزز الأمن الغذائي في المجتمعات، لافتاً إلى أن المنظمة تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في حياة المزارعين وتحسين غذاء الأطفال، وتسعى إلى تطوير التقنيات والاستراتيجيات وبناء الشراكات لتحقيق هذه الغاية عبر إيجاد حل فعال لمعالجة المشكلات القائمة على المستوى البنيوي لمنظومة الغذاء.

وتلتزم سيميلا نويفا مراقبة وتقييم التأثير المحقق لمبادراتها على أرض الواقع، إذ شهد المزارعون الذين اعتمدوا البذور المدعمة بيولوجياً ارتفاعاً لافتاً في الدخل بمتوسط زيادة قدرها 182 دولاراً، وانخفاضاً بـ30 % في خسائر المحاصيل، وذلك بفضل تعزيز قدرة البذور على الثبات في وجه الظروف المناخية المختلفة.

وتتطلع سيميلا نويفا بحلول سنة 2035 إلى أن تصبح بذور الذرة المدعمة بيولوجياً منافساً رائداً للبدائل غير المدعمة بيولوجياً، وإلى توسيع قاعدة عملائها إلى ثلاثة ملايين مزارع لتوفير الإمدادات الغذائية لأكثر من 100 مليون نسمة في المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم.