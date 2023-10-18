التغير المناخي يهدد سبل عيش نصف مليار شخص في المنطقة

خلص تقرير جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان ((سد فجوة العمل المناخي: تسريع إزالة الكربون وتحول الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)) إلى أن سبل عيش أكثر من نصف مليار شخص في المنطقة مهددة، حيث تشير التوقعات الحالية إلى زيادة درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول عام 2050.

ويسلّط التقرير الضوء على تحديات الاستدامة الرئيسية في المنطقة، ويقدم مخططاً لإجراءات جريئة لإزالة الكربون من شأنها تغذية فرص اقتصادية جديدة.

وتحدد نتائج التقرير الطريقة التي يمكن من خلالها لقادة المنطقة التصدي لهذه التوقعات في الوقت الذي يعززون فيه من التنويع الاقتصادي ويوفرون المزيد من فرص العمل عالية الجودة، من شأن هذا الأمر تحفيز الزخم الإقليمي للعمل المناخي الشامل، وتكملة ما بدأ به مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر وتستكمله استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لتعزيز مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرائدة عالمياً في مجال التقنيات المستدامة لسنوات.

ويقول بورجي برينده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: ((تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أسرع المناطق نمواً على مدى العقد الماضي، ويبدو الطريق مهيئاً للمنطقة لتكون في طليعة جهود الاستدامة في الوقت الذي تحافظ فيه على نموها الاقتصادي)).

ويضيف برينده: ((مع استمرار تحول الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب على الطاقة، تحتاج المنطقة إلى إجراءات جريئة ومنسقة من صناع السياسات والشركات لقيادة تحول عادل في مجال الطاقة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية)).

وبحسب التقرير، فإن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل ضعف المتوسط العالمي، مما يهدد بظهور مجموعة من التحديات في العقود المقبلة من شأنها تهديد سبل عيش 575 مليون شخص من سكان المنطقة، ينتمي 70 % منهم إلى الدول ذات الدخل المحدود.