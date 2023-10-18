استدامة التنمية تحتاج لحوارات صريحة وجريئة

أكد خبراء وأكاديميون دوليون متخصصون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن استدامة التنمية مستقبلاً تحتاج إلى حوارات مفتوحة صريحة وجريئة تشمل الجميع من أجل اتخاذ إجراءات جذرية ومؤثرة تحقق الاستفادة الأوسع من المسارات التنموية، داعين إلى اعتماد مؤشرات قياس أكثر إنسانية وشمولاً وتنوعاً في تقييم تلك المسارات بحيث لا تقصر النمو على أرقام وقراءات الناتج المحلي الإجمالي للدول.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: ((كيف نحقق النمو الذي نحتاجه لاستدامة مستقبلنا؟)) التي عقدت خلال أعمال اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023 في دبي.

وأكد مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، الحاجة إلى تنمية اقتصادية عالمية مستدامة تشمل أوسع شريحة ممكنة من الأفراد والفئات وتشركهم في النشاط الاقتصادي.

وقال: ((علينا أن نعيد التفكير في كيفية النمو وفي شموله لأكبر شريحة ممكنة من الناس، وعلينا بناء إجماع على نمط الحياة الذي نتطلع إليه كمجتمع عالمي)).

من جهته، أكد ساندور مالسو الأستاذ المقيم في جامعة أوسترال في جمهورية تشيلي، الحاجة إلى إيجاد وسيلة جديدة لقياس الناتج المحلي الإجمالي للدول، بالشكل الذي يحل مشاكل عدم المساواة في التنمية، قائلاً: ((علينا أن نفكر بشكل مختلف، وأن نفكر بكوكبنا وبحجم الضغط عليه في جهودنا لتحقيق مؤشرات تنموية أعلى على الورق)).

وقال مالسو: ((كمواطنين عالميين يجب أن نحمي مستقبل أطفالنا من محيطات وبحار عالية الحموضة وموارد مستنزفة، مقترحاً جعل ساعات العمل اليومية 4 ساعات فقط، لتحقيق الكفاءة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية للكوكب، وخفض الانبعاثات، وحماية مستقبل الأرض)).

في السياق ذاته، قالت كومي كيتاموري نائب مدير البيئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو يجب أن يكون عادلاً وأخضر ويشمل الجميع، داعيةً إلى مراعاة الاحتياجات اليومية للفئات محدودة الدخل أثناء الاتجاه المستمر والمتصاعد نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين تحليل السياسات الاقتصادية وتوجهات تعزيز الإنتاجية، وتحقيق أفضل صيغة للتنمية الخضراء التي تشرك الأفراد أيضاً في هذا المسار المستقبلي. وأكدت كيتاموري أن مستويات التنسيق بين مصممي السياسات دون المستوى المطلوب عالمياً، ما يؤخر تحقيق التنمية المستدامة.