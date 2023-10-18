رئاسة COP28 تطلق إعلان المناخ والصحة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تحرص رئاسة COP28 على ضمان تضافر الجهود من أجل حماية البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وتركز على وضع الصحة في صميم العمل المناخي ودعم القطاع الصحي في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال قمة الصحة العالمية في برلين، حيث أعلنت رئاسة COP28 إطلاق ((إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة))، في إطار التزامها بإدراج الصحة ضمن أولويات العمل المناخي، ودعت الحكومات في أنحاء العالم إلى التوقيع عليه.

ويغطي الإعلان مجموعة من المجالات، منها توفير الدعم اللازم عبر الموضوعات المرتبطة بمجالَي الصحة والمناخ، وخفض الانبعاثات في قطاع الصحة، وزيادة حجم ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: ((العلاقة بين تغير المناخ والصحة تزداد وضوحاً كل يوم من خلال تأثير الظواهر الجوية القاسية على البشر في مختلف أنحاء العالم، وزيادة انتشار أمراض مثل الملاريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة)).

وأكد معاليه ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وضع الصحة في صميم العمل المناخي، لتفادي انهيار أنظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن رئاسة COP28 تستهدف، من خلال إطلاق الإعلان بشأن المناخ والصحة، المساهمة في إنشاء منظومات صحية مستدامة وعادلة ومرنة مناخياً.

تعاون

وتم إعداد الإعلان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وبالتنسيق مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، التي تشمل البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، كما أُعلن عن أوائل الدول التي انضمت له، وهي كينيا وفيجي وليبيريا وسيراليون ومالاوي.

وتعليقاً على إطلاق إعلان COP28 بشأن الصحة والمناخ، قالت خومبيز كاندودو تشيبوندا، وزيرة الصحة في مالاوي: ((إن النظام الصحي في مالاوي يعاني ضغوطاً بسبب التداعيات الصحية لتغير المناخ، ونحن بحاجة إلى عمل سياسي أقوى وأفضل تنسيقاً، بالتزامن مع تعزيز التمويل؛ لذا تؤيد مالاوي إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة.

وتدعو الأطراف الأخرى إلى الانضمام إليه؛ لأنه يجب على دول العالم أن تتخذ موقفاً موحداً بشأن هذا التحدي المهم)). وقال الدكتور راتو أتونيو رابيسي لالابالافو، وزير الصحة والخدمات الطبية في فيجي:

((إن فيجي مثل جميع الدول الجُزرية الصغيرة النامية، تشهد الدمار الذي يسببه تغير المناخ كل يوم في منازلنا ومجتمعاتنا وصحتنا، ولا يمكن إيقافه بالكلمات والأفكار الجيدة، وإنما بالإجراءات الحاسمة، ونحن نعمل على تعزيز مرونة بنيتنا التحتية ونظامنا الصحي وأسلوب حياتنا، ونطالب ببذل جهد شامل للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وزيادة مستويات المد والجزر على شواطئنا، وزيادة شراسة الأعاصير في منطقتنا، ويجب أن نتحرك الآن، فالانتظار ليس حلاً)).

وعقدت قمة الصحة العالمية في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري تحت شعار ((عام حاسم للعمل الصحي العالمي))، وجمعت عدداً كبيراً من المعنيين في مجالات السياسة والعلوم والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد أولويات الصحة العالمية.

سلطان الجابر:

رئاسة COP28 حريصة على ضمان تضافر الجهود لتحسين الحياة ووضع الصحة في صميم العمل المناخي

إطلاق الإعلان يهدف إلى المساهمة في إنشاء منظومات صحية مستدامة