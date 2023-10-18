منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء مكتب لتقديم الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 38 لسنة 2023 بإنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق المكتب الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد خطوة رائدة نحو تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى الدولي، والمكانة التي تتبوؤها الإمارة في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية الإمارة، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يعمل المكتب على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية، كما يقدم خدماته رقمياً عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما سيعمل على توفير الوقت والجهد وتخفيض زمن إنجاز المعاملة، عبر تسريع واختصار إجراءات توثيق وتصديق العقود والمحررات المكتوبة باللغة الإنجليزية، ما يعزز جودة الخدمات ورضا وإسعاد المتعاملين في الوقت ذاته.

ويهدف القرار إلى مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، حيث يعمل على إزالة العائق اللغوي الذي يحول بين المتعامل الأجنبي وبين الخدمات العدلية، عبر اختصار الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في الخدمات العدلية ويعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية.

ويخدم المكتب الذي ينشأ بموجب القرار العديد من الفئات والشركات الأجنبية المتواجدة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال توفير خدمات عدلية تواكب الواقع الاقتصادي والديموغرافي للإمارة، بما يدعم تيسير ممارسة الأعمال وتنافسية الإمارة وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ويختص المكتب بتقديم الخدمات العدلية لتوثيق وتصديق المعاملات والمحررات باللغة الانجليزية دون الحاجة لتقديم ترجمة باللغة العربية للمحرر، وذلك تطبيقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي ويشمل ذلك المعاملات والمحررات التالية: العقود بأنواعها المختلفة، والإقرارات والتعهدات بما فيها إقرارات الدخل الشهري وعدم الممانعة من السفر والتنازل وغيرها، واتفاقيات التسوية، والوكالات بأنواعها، واعتماد التوقيع، فضلاً عن قرارات مجالس الإدارة ومحاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بالمحررات الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين الخاصة والعامة أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالها.

جدير بالذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي تحرص على التطوير المستمر للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، حيث تعتمد الابتكار منهجاَ أساسياً في تطوير عمل المحاكم، لتلبية تطلعات إمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية كمركز اقتصادي إقليمي جاذب للأعمال والشركات المتعددة الجنسيات وأفضل المواهب والكفاءات البشرية على المستوى العالمي.





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