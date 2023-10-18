إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات باعتداءات

أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات"، كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أي شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

لا تشمل هذه الاجراءات أي مطار باريسي.

وأوضح مكتب الاعلام في مطار نيس "كان هناك انذار فقط بوجود طرد مشبوه ما تطلب فرض طوق أمني. لكن كل شيء عاد الى طبيعته".

من جهته، أكد متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات- ليل وليون وتولوز وبوفيه (بشمال باريس) لكن بدون اعطاء المزيد من التفاصيل على الفور.

بحسب لوحة المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت، فان ثلاثة مطارات شهدت تأخيرات كبرى بعد الظهر وهي تولوز-بلانياك (جنوب غرب) وليل ليكين (شمال) وبوفيه-تيليه.

في مطار برون وهو مطار أعمال "تم تبديد الشكوك، واستؤنفت حركة الملاحة" كما أوضحت إدارة المطار.

في ليل "تم إخلاء المحطة حوالى الساعة 10,30" بحسب ناطقة.

ورد على موقع مطار ليل على الانترنت انه تم تحويل مسارات الرحلات الآتية من مراكش وجنيف وقسنطينة والتي كان من المقرر أن تهبط بين الساعة 11,05 و 11,40. وأوضح المطار على منصة اكس أن "اجهزة أمن الدولة موجودة في المكان".

تزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ اغتيال أستاذ الجمعة في شمال البلاد على يد شاب إسلامي متطرف. وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي.

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