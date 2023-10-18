إخلاء ستة مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات باعتداءات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أخليت ستة مطارات في مختلف أنحاء فرنسا الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الالكتروني "تهديدات باعتداءات"، كما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.
وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أي شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.
لا تشمل هذه الاجراءات أي مطار باريسي.
وأوضح مكتب الاعلام في مطار نيس "كان هناك انذار فقط بوجود طرد مشبوه ما تطلب فرض طوق أمني. لكن كل شيء عاد الى طبيعته".
من جهته، أكد متحدث باسم المديرية العامة للطيران المدني وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات- ليل وليون وتولوز وبوفيه (بشمال باريس) لكن بدون اعطاء المزيد من التفاصيل على الفور.
بحسب لوحة المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت، فان ثلاثة مطارات شهدت تأخيرات كبرى بعد الظهر وهي تولوز-بلانياك (جنوب غرب) وليل ليكين (شمال) وبوفيه-تيليه.
في مطار برون وهو مطار أعمال "تم تبديد الشكوك، واستؤنفت حركة الملاحة" كما أوضحت إدارة المطار.
في ليل "تم إخلاء المحطة حوالى الساعة 10,30" بحسب ناطقة.
ورد على موقع مطار ليل على الانترنت انه تم تحويل مسارات الرحلات الآتية من مراكش وجنيف وقسنطينة والتي كان من المقرر أن تهبط بين الساعة 11,05 و 11,40. وأوضح المطار على منصة اكس أن "اجهزة أمن الدولة موجودة في المكان".
تزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ اغتيال أستاذ الجمعة في شمال البلاد على يد شاب إسلامي متطرف. وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي.
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