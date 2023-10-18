أجمل شتاء على الأبواب.. 7 وجهات سياحية تنفرد بها الإمارات

تحولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى الوجهة الأبرز التي تضم أكبر عدد من المعالم السياحية الفريدة من نوعها في العالم بعد أن حجزت موقعها في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ومع اقتراب انطلاق النسخة الرابعة من حملة "أجمل شتاء في العالم" تبرز 7 معالم سياحية لن يجدها السائح الباحث عن الاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية إلا في دولة الإمارات.

فورمولا روسا

تقدم "فورمولا روسا" الأفعوانية الأسرع في العالم لعُشاق المغامرة تجربة بالغة الإثارة حيث يختبرون شعور التسارع إلى 100 كم/ ساعة في أقل من ثانيتين وحماس السرعة التي تصل إلى 240 كم/ساعة.

وتعد هذه اللعبة التي حطمت الأرقام القياسية واحدة من أفضل مناطق الألعاب الحماسية في المدينة الترفيهية التي تحمل علامة فيراري التجارية التي تقع في العاصمة أبوظبي.

ويبلغ ارتفاع أفعوانية“ فورمولا روسا” 52 متراً، وتعتمد قوة جاذبية قصوى تبلغ 4.8 في أثناء التشغيل، لهذا السبب يشعر الراكب بأعلى قوة تسارع في أثناء خوض التجربة عند القيادة لأعلى بسرعات عالية وهبوط حاد وعالي التسارع.

برواز دبي

يعد "برواز دبي" واحدا من أهم المعالم الثقافية والترفيهية على مستوى الدولة وصرحا بارزا يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد ليشكل جسرا يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر.

ويتميز "برواز دبي" بإطلالات بانورامية لكامل المدينة من على ارتفاع 150 مترا ويحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مرورا بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.

وحصل برواز دبي على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة التميز من منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع - 2018 و جائزة أفضل أداء للعام - قمة أسباير - 2018 و أكبر إطار في العالم - موسوعة غينيس العالمية - 2019.

وارنر براذرز أبوظبي

سطرت "عالم وارنر براذرز أبوظبي" فصلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه منذ افتتاحها في جزيرة ياس يوليو 2018 ، وشكلت الوجهة الأمثل للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية توفرها في ست مناطق ترفيهية غامرة تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والفريدة من نوعها.

واستطاعت عالم وارنر براذرز أبوظبي التي تم تصنيفها كأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على الإطلاق ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن تحصد عشرات الجوائز والتكريمات من مؤسسات مرموقة بما في ذلك جوائز بارك وورلد العالمية للتميز وجوائز السفر العالمية وجوائز ثيم بارك إنسايدر ومجلة "تايم" وجوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي "مينالاك".

وسجلت عالم وارنر براذرز أبوظبي أيضاً رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أحدهما لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز كجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان والثاني لأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على مستوى العالم.

برج خليفة

يعد

برج خليفة في دبي معجزة معمارية معاصرة، فهو أطول مبنى في العالم بارتفاع أكثر من 828 متراً، كما يمتلك البرج أعلى منصة مراقبة خارجية في العالم.

ويوفر البرج إطلالة ساحرة على عدد من أشهر معالم دبي السياحية مثل نافورة دبي الراقصة ودبي مول وبوليفارد محمد بن راشد، وتحول برج إلى أشهر قبلة سياحية مهمة ومزاراً يومياً للسياح القادمين من خارج الدولة لزيارة شرفته الشهيرة أو للاستمتاع بأجمل اللوحات والألوان التي يعكسها البرج كل ليلة، التي تتبدل وتتغير مع تغير الأيام والمناسبات.

جبل جيس فلايت

سجّلت إمارة رأس الخيمة رقماً قياسياً مميزا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مع إطلاقها واحدة من أهم وجهات جذب سياحة المغامرات "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم"، الذي يعد إضافة كبيرة إلى قائمة مرافقها السياحية المتنوعة.

ويمتد مسار "جبل جيس فلايت" على طول 2.83 كيلومتر، بارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويمكن للناس التنقّل فيه بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة .

عين دبي

توفر عين دبي العجلة الترفيهية الأكبر في العالم أكثر من 19 تجربةً فريدة وقابلةً للتخصيص، مثل الاستمتاع بمشهد غروب الشمس، وتناول الوجبات مع الاستمتاع بأجمل إطلالة على أفق دبي الساحر، وتجارب الاحتفالات المميزة، إضافةً إلى الاستفادة من عروض الفعاليات والباقات المصممة حسب الطلب للشركات، وكل ذلك وسط الأجواء الرائعة والمناظر المذهلة على أفق دبي والخليج العربي.

وتتضمن عجلة عين دبي مقصورات مكيفة وآمنة مقسمة إلى ثلاث فئات ، هي مقصورات المشاهدة ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء والمقصورات الخاصة، وتوفر جميع هذه المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً أو جولتين لحوالي 76 دقيقة.

ديب دايف دبي

في يوليو الماضي احتفلت "ديب دايف دبي"، وجهة تجارب الغوص الأكثر تفرداً في العالم، بمرور عامين على تأسيسها.

وتم تصميم "ديب دايف دبي" على شكل محارة عملاقة احتفاءً بمهنة الغوص لصيد اللؤلؤ، وتعد خيارا مثاليا للباحثين عن تجربة الغوص الحر وغوص سكوبا ضمن مستويات تتناسب مع قدراتهم.

ويبلغ عمق حوض "ديب دايف دبي" 60 مترا بسعة 14 مليون لتر من المياه العذبة؛ وبما يساوي حجم 6 مسابح أولمبية لينضم بذلك إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كما يحتوي "ديب دايف دبي" على بيئتين حيويتين تحت الماء مع غرفة جافة على عمق 6 و21 مترا، ومزود بـ 56 كاميرا تغطي جميع زواياه، إضافة إلى أنظمة متطورة للصوت والإضاءة التعبيرية.

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