حارس المنتخب الاردني ونادي الوحدات ، يؤجل حفل زفافه بسبب الأوضاع في غزة

حارس المنتخب الاردني ونادي الوحدات ، يؤجل حفل زفافه بسبب الأوضاع في غزة
التاريخ
10/18/2023 7:13:29 AM
(MENAFN
- Amman Net) أعلن حارس المنتخب الاردني ونادي الوحدات عبد الله الفاخوري تأجيل حفل زفافه بسبب الأوضاع في غزة:
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