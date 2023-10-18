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حارس المنتخب الاردني ونادي الوحدات ، يؤجل حفل زفافه بسبب الأوضاع في غزة

10/18/2023 7:13:29 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن حارس المنتخب الاردني ونادي الوحدات عبد الله الفاخوري تأجيل حفل زفافه بسبب الأوضاع في غزة:

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