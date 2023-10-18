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اذا تبقى شيء من ملابسي تبرعوا به .. وصية طفلة هزت القلوب-صورة

10/18/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة للطفلة الفلسطينية هيا من قطاع غزة ووصيتها الأخيرة التي أثرت في قلوب الكثيرين.


هيا كتبت على ورقة كلمات بريئة، حيث كانت تمتلك 80 شيكلا وقامت بتوزيعهم بطريقة مؤثرة. وزعت 45 شيكلا على والدتها، والمبلغ الباقي قسمته على شكل 5 شيكل لكل من "زينة، هاشم، جدتها، خالتها هبة، خالتها مريم، خالها عبود، وخالتها سارة".


ثم تابعت بتوزيع ألعابها وأغراضها الشخصية على صديقاتها "زينة، ريما، أمنة، وآمل".

وببراءة هيا قدمت ملابسها لبنات عمها ولكنها لم تنسَ مساعدة أطفال غزة الآخرين، حيث قالت: "إذا تبقى شيء من ملابسي ، تبرعوا به".


واوصت هيا على أهمية غسل أحذيتها قبل التبرع بها للأطفال الآخرين
ويستمر العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة بيومه الثاني عشر مخلفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى المدنيين .




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