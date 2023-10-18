رئيس وزراء العراق الأسبق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق رئيس الحكومة العراقية الأسبق عادل عبد المهدي على الأحداث في غزة، وطالب بضرورة سحب واشنطن و"الناتو" قواتهما من العراق.



وقال في بيان صحفي: "أمام الفاجعة الكبرى وردا أوليا للعدوان على فلسطين، نرى في هذه المرحلة مطلبين عاجلين، أولهما تطبيق فوري لقرار مجلس النواب في الخامس من يناير 2020 القاضي بانسحاب كافة القوات الأمريكية والناتو بكل مسمياتها".



وأضاف: "وثانيهما، الاستعداد على كافة الصعد والمجالات لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا".

RT