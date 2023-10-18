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منظمة الصحة العالمية تعلق على حادثة مستشفى المعمداني

10/18/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ندّدت منظمة الصحة العالمية بالهجوم على المستشفى المعمداني بشمال قطاع غزة، الذي أودى بحياة المئات جراء قصف إسرائيلي، واصفة الهجوم "بغير المسبوق في نطاقه"، في حين دعا المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى وضع حد "لهذا الوضع المروع".


وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ريتشارد بيبركورن، مساء أمس الثلاثاء، "هذا الهجوم غير مسبوق من حيث النطاق.. نشاهد هجمات متواصلة على الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، موضحا أن 51 هجوما أصاب -حتى الآن- مرافق الرعاية الصحية في غزة، مما أودى بحياة 15 عاملا في مجال الصحة، وإصابة 27 آخرين.


من جهته، أدان الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط أحمد المنظري، في وقت سابق، الهجوم على مستشفى المعمداني، موضحا أن المستشفى كان فيه مرضى وعاملون بالرعاية الصحية، ونازحون داخليا عندما تعرض للقصف.


وأوضح المنظري أن المستشفى واحد من 20 مستشفى واجهت أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي، وأن من المستحيل تنفيذ أمر الإخلاء "نظرا لانعدام الأمن حاليا، والحالة الحرجة للعديد من المرضى، ونقص سيارات الإسعاف والموظفين والطاقة الاستيعابية للأسرّة في النظام الصحي، والمأوى البديل للنازحين".


وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش قال -خلال مؤتمر صحفي وسط جثث ضحايا القصف-، إن الجيش الإسرائيلي حذر المستشفى الأهلي المعمداني بقذيفتين قبل يوم من قصفه، داعيا العالم إلى اتخاذ موقف من جرائم إسرائيل، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

الجزيرة


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