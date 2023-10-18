ماكرون يعلق على مجزرة المستشفى بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى في مدينة غزة يوم امس الثلاثاء وأوقع مئات الشهداء ، معتبراً أنّ "لا شيء يمكن أن يبرّر استهداف مدنيين".
وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه "يجب معرفة كل ملابسات ما حصل في المستشفى الأهلي في غزة، داعياً أيضاً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع "بدون تأخير".
الشرق الاوسط
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