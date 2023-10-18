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ماكرون يعلق على مجزرة المستشفى بغزة

10/18/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى في مدينة غزة يوم امس الثلاثاء وأوقع مئات الشهداء ، معتبراً أنّ "لا شيء يمكن أن يبرّر استهداف مدنيين".


وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه "يجب معرفة كل ملابسات ما حصل في المستشفى الأهلي في غزة، داعياً أيضاً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع "بدون تأخير".

الشرق الاوسط



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