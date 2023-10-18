البنتاغون يضع 2000 جندي في حالة تأهب استعدادا لنشرهم في الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وضع حوالي ألفي جندي في حالة تأهب استعدادا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعما لإسرائيل في حربها مع "حماس".وقال البنتاغون في بيانه: "وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم حوالي ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط".



وأوضح أنه "لم يتخذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن".



وقال مسؤولون في البنتاغون إن القوات تتمركز حاليا في الولايات المتحدة ومواقع أخرى، بما في ذلك أوروبا، وأنه إذا تم نشرهم، فمن المرجح ألا يخدموا في أدوار قتالية.



وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع إن "البنتاغون قرر أنه بحاجة إلى إعداد متخصصين إضافيين في الدفاع الجوي والأمن واللوجستيات والطب والاستخبارات، لكنه لم يحدد بعد وحدات محددة لزيادة استعدادها".



وقال مسؤول أمريكي يوم الاثنين الماضي إن "قوة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية التي تتكون من حوالي 2000 من مشاة البحرية، تبحر باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط".

RT