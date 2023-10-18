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أول تعليق من الرئيس الروسي على الأحداث المؤلمة

10/18/2023 7:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهداف مستشفى المعمداني في غزة أمس الثلاثاء بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، معبرا عن أمله في أن يكون ما جرى إشارة إلى أن الصراع يجب أن ينتهي.


وأضاف بوتين أن لديه انطباعا بأن اللاعبين الأساسيين في المنطقة لا يريدون أن يتعمق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وقال إن روسيا دعمت دوما إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو "موقف لا علاقة له بالأزمة الحالية"، وفق تعبيره.


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