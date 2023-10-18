أول تعليق من الرئيس الروسي على الأحداث المؤلمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهداف مستشفى المعمداني في غزة أمس الثلاثاء بأنه "مأساة وكارثة إنسانية"، معبرا عن أمله في أن يكون ما جرى إشارة إلى أن الصراع يجب أن ينتهي.
وأضاف بوتين أن لديه انطباعا بأن اللاعبين الأساسيين في المنطقة لا يريدون أن يتعمق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال إن روسيا دعمت دوما إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو "موقف لا علاقة له بالأزمة الحالية"، وفق تعبيره.
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