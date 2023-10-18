فلسطين تدعو مجلس الأمن للتحرك لإنقاذ أرواح المدنيين بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ضرورة“تحرك مجلس الأمن لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة، وتفادي انتشار هذا الانفجار في المنطقة”.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن“استشهاد مئات المدنيين المدنيين في أعقاب فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الكارثة التي تلحقها حكومة الاحتلال بالشعب الفلسطيني، باستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وشدد منصور على ضرورة أن يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن“يبقى مكتوف الأيدي بينما ترتكب حكومة الاحتلال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع”.
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