فلسطين تدعو مجلس الأمن للتحرك لإنقاذ أرواح المدنيين بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المندوب الدائم للسلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ضرورة“تحرك مجلس الأمن لإنقاذ أرواح المدنيين في قطاع غزة، وتفادي انتشار هذا الانفجار في المنطقة”.



جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن“استشهاد مئات المدنيين المدنيين في أعقاب فشل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف الكارثة التي تلحقها حكومة الاحتلال بالشعب الفلسطيني، باستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.



وشدد منصور على ضرورة أن يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأشار إلى أنه لا يمكن أن“يبقى مكتوف الأيدي بينما ترتكب حكومة الاحتلال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع”.