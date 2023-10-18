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إخلاء 6 مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات

10/18/2023 7:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا أخليت اليوم الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".


وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.


من جهته، أعلن مطار ليل في شمال فرنسا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة. وقال المطار إن "فرق أمنية موجودة في المكان".


ونقل تلفزيون "بي.إف.إم" عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون اليوم بسبب إنذارات أمنية.


وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس طعنا بالسكين وإصابة شخصين بجروح بالغة بمدرسة شمال البلاد في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.


وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في فرنسا، أمس الثلاثاء لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

الجزيرة


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