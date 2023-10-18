بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ نتنياهو " حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".
وأضاف بايدن أنه أراد الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أنه يقف مع إسرائيل منوهاً أن العالم ينظر ليرى ما سيفعل خلال المحادثات المعمقة.
وتابع" نريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس"، قائلاً " حماس هي التي ارتكبت فظائع في إسرائيل."
MENAFN18102023000208011052ID1107263403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.