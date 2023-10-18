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بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

10/18/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ نتنياهو " حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".


وأضاف بايدن أنه أراد الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أنه يقف مع إسرائيل منوهاً أن العالم ينظر ليرى ما سيفعل خلال المحادثات المعمقة.


وتابع" نريد أن نتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس"، قائلاً " حماس هي التي ارتكبت فظائع في إسرائيل."


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