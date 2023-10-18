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صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني

10/18/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الصحفي روبرت ماكي سلسلة من المنشورات عبر منصة X كشف فيها تناقض الادعاءات الإسرائيلية، حول قصف "الجهاد الإسلامي" لمستشفى "المعمداني" في غزة.
وأعاد ماكي، نشر منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر X، وكتب: "تم تعديل هذه التغريدة فقط لإزالة الفيديو قدمته إسرائيل كدليل على أن مستشفى غزة قد تعرض للقصف بوابل من الصواريخ أطلقته المقاومة- على الأرجح بسبب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" أريك تولر وقد لاحظت بالفعل أن المقطع تم تسجيله في حوالي الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطين، أي بعد 40 دقيقة من قصف المستشفى".
كما نشر صورة تم التقاطها للمنشور قبل حذف الفيديو منه.
هذا وزعم الجيش الإسرائيلي بأنه لا يتحمل مسؤولية الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، الذي خلف أكثر من 500 شهيدا، زاعما أن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع.


وتم ترويج النفي الإسرائيلي عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي وعلى حساب إسرائيل الرسمي على منصة X، والتي تحدث عنها ماكي بأنه تم تعديلها.

RT

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