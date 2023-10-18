صحفي غربي يفنّد الادعاءات الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني

وتم ترويج النفي الإسرائيلي عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والجيش الإسرائيلي وعلى حساب إسرائيل الرسمي على منصة X، والتي تحدث عنها ماكي بأنه تم تعديلها.

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