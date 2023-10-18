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مجلس الأعيان يدعو لرص الصفوف خلف الملك في التصدي للجرائم الإسرائيلية

10/18/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مجلس الأعيان، ادانته الشديدة للإجرام الإسرائيلي البشع والمجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المجلس، في الكلمة التي تلاها الرئيس فيصل الفايز، "كان أبشعها الاعتداء السافر مساء أمس الثلاثاء على المستشفى والتي ذهب ضحيته استشهاد المئات من الأطفال والمرضى والنساء".
وأكمل: أننا في مجلس الأعيان ندين بشدة هذا الإجرام الصهيوني الذي يستهدف قتل النساء والأطفال وتدمير البيوت وترويع السكان الآمنين في منازلهم وتهجيرهم قسرًا.
وتابع، "نستهجن سكوت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات الإسرائيلية، وان قيام إسرائيل باتباع التهجير القسري والقتل الممنهج وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا يخالف القوانين الدولية كافة ومبادئ حقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن مجلس الأعيان يؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي من شأنه دفع المنطقة إلى مزيد من العنف والتصعيد ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية كافة إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها القانوني والأخلاقي لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دعم إسرائيل بالأسلحة.
ونوه إلى أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والحقوقية عن تلك المجازر والاعتداءات السافرة من قبل جنود الاحتلال، وذهب ضحيتها الالاف من الشهداء، ما هو الا وصمة عار في جبين الإنسانية.
وشدد على أنه يتوجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأنه على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك فورا للتحقيق في الجرائم.
وأكد دعمه المطلق لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني؛ دفاعًا عن القضية الفلسطينية والمساعي التي يقوم بها جلالته على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لمنع إسرائيل من الاستمرار في ممارساتها العدوانية ودفع المجتمع بوقف هذا العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
وزاد: مجلس الأعيان كما الشعب الأردني يقف خلف جلالته في الدفاع عن ثوابته الوطنية، وفي رفضه لسياسة التهجير شعبنا الفلسطيني إلى دول الجوار.
وأكد، أن اللاءات الملكية واضحة.. لا للوطن البديل ولا للتوطين وحق عودة اللاجئين وتعويضهم والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر، ولا لتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أننا في الأردن الأقرب إلى فلسطين، وندفع الثمن الأغلى بسبب مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، "وهذه المواقف المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تعبر عن ضمير كل الأردنيين"، داعيًا الجميع إلى الوقوف خلف جلالته ورص الصفوف في الدفاع عن الثوابت الوطنية والقضية الفلسطينية.
"أننا في مجلس الأعيان نرفض المزاودة على مواقفنا اتجاه شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له، وندعو الجميع إلى التصدي بمحاولات البعض العبث بأمننا ونسيجنا الاجتماعي والوطني والسياسي والاقتصادي"، وفق البيان.
وأكد ضرورة تغليب صوت الحكمة خلال المسيرات والمظاهرات في البلاد، مشيرًا إلى أن المجلس مع التظاهر السلمي المنسجم مع تعليمات الأجهزة الأمنية والبعيد عن الفوضى؛ حفاظًا على السلم المجتمعي واستمرار الحراك الداعم للقضية الفلسطينية.
ونوه إلى رفض مجلس الأعيان إلى الممارسات غير المسؤولة في المظاهرات ونرفض اطلاق الاشاعات والاخبار الكاذبة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار.




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