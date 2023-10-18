عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إنه تواصل مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر اليوم في جدة.
وقال عبد اللهيان "متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة".
وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية اليوم، لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.
ويعقد الاجتماع الاستثنائي بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية رئيس اللجنة التنفيذية، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.
ولليوم الـ12 على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة ونزوح أكثر من مليون شخص.
الجزيرة
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