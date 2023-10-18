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عبد اللهيان: متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم إسرائيل

10/18/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء إنه تواصل مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر اليوم في جدة.
وقال عبد اللهيان "متفقون مع السعودية على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة".
وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية اليوم، لبحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.
ويعقد الاجتماع الاستثنائي بدعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية رئيس اللجنة التنفيذية، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.
ولليوم الـ12 على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة ونزوح أكثر من مليون شخص.

الجزيرة

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