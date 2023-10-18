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الحاجة عدالة درويش في ذمة الله

10/18/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم، "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، صدق الله العظيم.
انتقلت إلى رحمة الله الحاجة عدالة انيس درويش احمد زوجة المرحوم الحاج صالح خالد عبدالرزاق سعدالدين ووالدة كل من عبدالرزاق، أيمن، حسين، جميل، روند، لقاء، هناء، رندة، نسرين
وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد أبو عيشة إلى مدفن العائلة الكائن في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي من اليوم في ديوان آل قموه للرجال و النساء من الساعة الرابعة بعد العصر إلى الساعة العاشرة مساءً لمدة ثلاثة أيام.
إنا لله وإنا إليه راجعون.




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