الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت "هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات".
وتابعت" انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية".
وناشدت المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها بوقف العدوان الغاشم على غزة والضفة.
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