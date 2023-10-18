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الصحة الفلسطينية: أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان على غزة

10/18/2023 6:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 3300 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأضافت "هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات".


وتابعت" انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية".


وناشدت المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها بوقف العدوان الغاشم على غزة والضفة.

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