صور - الأردنيون يحتشدون أمام سفارتي الولايات المتحدة و الإسرائيلية في عمّان تنديداً بالمجازر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خاص - احتشد الأردنيون اليوم الأربعاء، أمام سفارة العدو الإسرائيلي في منطقة الرابية، وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في عبدون، تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المحتجون علم فلسطين، وهتفوا ضد الاحتلال منددين بالجرائم الإنسانية التي يرتكبها كل يوم بحق المدنيين العزل في فلسطين.
وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وقطع العلاقات مع الاحتلال.
وتتعاظم الاحتجاجات في الدول العربية وكل دول العالم في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال مساء أمس بعد أن قصف مستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، جلهم من الأطفال والنساء.
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