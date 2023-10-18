صور - الأردنيون يحتشدون أمام سفارتي الولايات المتحدة و الإسرائيلية في عمّان تنديداً بالمجازر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خاص - احتشد الأردنيون اليوم الأربعاء، أمام سفارة العدو الإسرائيلي في منطقة الرابية، وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في عبدون، تنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي.



ورفع المحتجون علم فلسطين، وهتفوا ضد الاحتلال منددين بالجرائم الإنسانية التي يرتكبها كل يوم بحق المدنيين العزل في فلسطين.



وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وقطع العلاقات مع الاحتلال.



وتتعاظم الاحتجاجات في الدول العربية وكل دول العالم في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال مساء أمس بعد أن قصف مستشفى المعمداني في غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص، جلهم من الأطفال والنساء.























































































