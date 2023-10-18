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ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا

10/18/2023 6:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس النواب ارجاء جلسة النواب الطارئة التي كانت مقرة عند الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا.
وكان أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة لبحث اعتداءات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.
وبالأمس قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال.




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