ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس النواب ارجاء جلسة النواب الطارئة التي كانت مقرة عند الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا.
وكان أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة لبحث اعتداءات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.
وبالأمس قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال.
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