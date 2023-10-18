وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى فرض حظر بهذا الاتجاه

وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى فرض حظر بهذا الاتجاه
التاريخ
10/18/2023 6:14:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني" ردا على الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على ضرورة طرد من وصفهم بـ"سفراء النظام المجرم" من الدول التي لها علاقات معه.
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