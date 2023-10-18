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وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى فرض حظر بهذا الاتجاه

10/18/2023 6:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء الدول الإسلامية إلى "فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني" ردا على الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وشدد على ضرورة طرد من وصفهم بـ"سفراء النظام المجرم" من الدول التي لها علاقات معه.


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