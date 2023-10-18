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السفير العضايلة: جرائم حرب يندى لها الجبين

10/18/2023 6:14:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهل مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية، بالتأكيد على أنه لا يمكن أن لا تكون غزة وأهلها وجرحهم النازف ومصابهم إلا فاتحة القول واستهلال الكلام، داعياً لقراءة الفاتحة على الأرواح التي سقطت في غزّة جراء العدوان الغاشم.
وقال العضايلة أمام رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع "لا يمكن أن نبدأ اجتماعنا هذا دون أن نستذكر أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة وما يتعرضون له من عدوانٍ اسرائيلي آثم وجرائم حربٍ بشعة ونكراء وإبادة تستهدف المدنيين الأبرياء ويندى لها الجبين".





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