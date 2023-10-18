وزيرة فرنسية سابقة تصف بنزيمة بـعميل حماس لتضامنه مع فلسطين

MENAFN - Amman Net) هاجمت الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو، نجم الكرة الفرنسي كريم بنزيمة، بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مورانو خلال استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1′′، إن بنزيمة اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

واستنكرت مورانو وهي من الأسماء المهمة داخل حزب الجمهوريين عدم قيام بنزيمة بأي خطوة تضامنية تجاه من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".

ولم يقتصر الهجوم من مروانو بل وصل إلى السياسي اليميني المتطرف جون مسيحة الذي قال إن بنزيمة يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا وهو مثل الكثيرين، فرنسي في الورق فقط.

ورد نشطاء وصحفيون على تصريحات الاثنين التي وصفوها بالعنصرية، فيما تساءل آخرون "هل بالتعاطف مع فلسطين والمدنيين الأبرياء هناك يصبح الشخص إرهابيا".

وكتب ستريمر الألعاب الشهير باسم بالتي عبر حسابه على منصة إكس "فإذا كنا نتعاطف مع المواطنين الأبرياء الذين يتعرضون للقصف ظلما، فهل نعتبر إرهابيين؟".

وذكر الصحفي والناشط كوري لوغون عبر حسابه على منصة إكس "آمل حقًا أن يقدم بنزيمة شكوى ضد هذا العنصري".

واعتبر الناشط جون لوك مورو الأمر محاولة "تحوير لكلام بنزيمة لأنه من العار أن يتم وصفه بداعم لحماس رغم أنه لم يتحدث سوى عن المدنيين هناك ودعا لهم".