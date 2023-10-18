السيسي: تهجير أهالي غزة لمصر سيتبعه تهجير للأردن

(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يقرر عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان الأربعاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة. المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، يطالب مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل وفوري لوقف إطلاق النار. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة علنية عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء بتوقيت الأردن، لمناقشة الوضع في غزة. وزارة الصحة بغزة، تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 شهيد، و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء. الإضراب الشامل يعم في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السيسي: تهجير أهالي غزة لمصر سيتبعه تهجير للأردن 10/18/2023 - 11:32 عمان ن
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر يتبعه تهجير من الضفة إلى الأردن.
وأضاف السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح وقصف تل أبيب حال دون عمله.
وأكد رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.
,وفي السياق وصل الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى تل أبيب، للوقوف على اخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن تم إلغاء زيارته للأردن بعد قصف المستشفى المعمداني في غزة واستشهاد أكثر من 500 شخص.
وتأتي الزيارة بعد أن كان مقررا أن يصل بايدب عمان لعقد قمة رباعية تضم الاردن ومصر وفلسطين، لتلغى لاحقا على خلفية مجزرة المستشفى المعمداني.اذ أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، أنه لن يكون هناك زيارة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للأردن
وأشار الصفدي انه تم الغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة الأربعاء ، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر الأردن بطائرة اردنية صوب رام الله بعد ورود الانباء عن مجزرة المستشفى ، اما السيسي فلم يصل الى الأردن.
وبين الصفدي : قرارنا عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وبعد الحديث مع واشنطن.
واردف الصفدي : القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان لن تكون قادرة على وقف الحرب، بناء على ما رأيناه من معطيات.
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN18102023000209011053ID1107263392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.