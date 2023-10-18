

الأردن يقرر عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمان الأربعاء

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة.

المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، يطالب مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤولياته والتدخل بشكل عاجل وفوري لوقف إطلاق النار.

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة علنية عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء بتوقيت الأردن، لمناقشة الوضع في غزة.

وزارة الصحة بغزة، تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 شهيد، و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

الإضراب الشامل يعم في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة تسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السيسي: تهجير أهالي غزة لمصر سيتبعه تهجير للأردن 10/18/2023 - 11:32 عمان ن

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر يتبعه تهجير من الضفة إلى الأردن.

وأضاف السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح وقصف تل أبيب حال دون عمله.

وأكد رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.

,وفي السياق وصل الرئيس الأميركي جو بايدن يصل إلى تل أبيب، للوقوف على اخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد أن تم إلغاء زيارته للأردن بعد قصف المستشفى المعمداني في غزة واستشهاد أكثر من 500 شخص.

وتأتي الزيارة بعد أن كان مقررا أن يصل بايدب عمان لعقد قمة رباعية تضم الاردن ومصر وفلسطين، لتلغى لاحقا على خلفية مجزرة المستشفى المعمداني.اذ أعلن وزير الخارجية أيمن الصفدي، أنه لن يكون هناك زيارة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للأردن

وأشار الصفدي انه تم الغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة الأربعاء ، مشيرا الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر الأردن بطائرة اردنية صوب رام الله بعد ورود الانباء عن مجزرة المستشفى ، اما السيسي فلم يصل الى الأردن.

وبين الصفدي : قرارنا عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وبعد الحديث مع واشنطن.

واردف الصفدي : القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان لن تكون قادرة على وقف الحرب، بناء على ما رأيناه من معطيات.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad