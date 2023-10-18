بايدن يصل إلى إسرئيل للتعبير عن دعمه لها.. زيارة تستمر 5 ساعات

(MENAFN
- Amman Net) وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، قادما من اليونان للتعبير عن دعمه لها، في زيارة تستمر لمدة خمس ساعات.
وسيلتقي بايدن برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب ورئيس سلطات الاحتلال يتسحاق هرتسوغ.
وكان من المفترض أن يحضر بايدن قمة في الأردن حول الوضع في غزة، لكنها ألغيت عقب استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.
وكشفت سلطات الاحتلال عن خطة لتأمين زيارة بايدن التي تستمر عدة ساعات، اليوم الأربعاء، تشمل نشر المئات من أفراد الشرطة في محيط مطار "بن غوريون" قرب "تل أبيب".
وكان مكتب نتنياهو الأربعاء، قال إن بايدن "سيصل إلى مطار بن غوريون الدولي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت 'إسرائيل' حيث سيجري له استقبال رسمي".
وتستمر الزيارة حتى ساعات ما بعد الظهر فقط وتقتصر على منطقة "تل أبيب"، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.
وأطلقت شرطة الاحتلال على خطة تأمين الزيارة اسم "الدّرع الأزرق 4" وتشمل نشر المئات من أفرادها في محيط مطار "بن غوريون" قرب "تل أبيب".
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الزيارة "تهدف، بالقول والفعل، إلى إظهار الدعم الأمريكي الثابت لـ'إسرائيل' بعد هجوم 'حماس' الذي أدى إلى أكثر الأيام دموية في تاريخ البلاد".
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