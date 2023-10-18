بايدن يصل إلى إسرئيل للتعبير عن دعمه لها.. زيارة تستمر 5 ساعات

MENAFN - Amman Net) وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، قادما من اليونان للتعبير عن دعمه لها، في زيارة تستمر لمدة خمس ساعات.

وسيلتقي بايدن برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب ورئيس سلطات الاحتلال يتسحاق هرتسوغ.

وكان من المفترض أن يحضر بايدن قمة في الأردن حول الوضع في غزة، لكنها ألغيت عقب استهداف مستشفى المعمداني في غزة بقصف جوي إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

وكشفت سلطات الاحتلال عن خطة لتأمين زيارة بايدن التي تستمر عدة ساعات، اليوم الأربعاء، تشمل نشر المئات من أفراد الشرطة في محيط مطار "بن غوريون" قرب "تل أبيب".

وكان مكتب نتنياهو الأربعاء، قال إن بايدن "سيصل إلى مطار بن غوريون الدولي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت 'إسرائيل' حيث سيجري له استقبال رسمي".

وتستمر الزيارة حتى ساعات ما بعد الظهر فقط وتقتصر على منطقة "تل أبيب"، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأطلقت شرطة الاحتلال على خطة تأمين الزيارة اسم "الدّرع الأزرق 4" وتشمل نشر المئات من أفرادها في محيط مطار "بن غوريون" قرب "تل أبيب".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الزيارة "تهدف، بالقول والفعل، إلى إظهار الدعم الأمريكي الثابت لـ'إسرائيل' بعد هجوم 'حماس' الذي أدى إلى أكثر الأيام دموية في تاريخ البلاد".