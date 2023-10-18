استقرار معدل التضخم في بريطانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7% في سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.



وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 % في الثاني من نوفمبر، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.



وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، مما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

