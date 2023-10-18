استقرار معدل التضخم في بريطانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند أدنى مستوى في 18 شهرا عند 6.7% في سبتمبر، مخالفا توقعات الاقتصاديين بمزيد من التدهور.
وتتوقع الأسواق المالية أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة عند 5.25 % في الثاني من نوفمبر، بعد أن أبقاها بدون تغيير في سبتمبر عقب الإعلان عن انخفاض غير متوقع لمعدل التضخم في أغسطس في اليوم السابق لصدور القرار.
وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف عقب صدور البيانات، مما يزيد من فرص رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
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