تطورات الاحداث في غزة تُشعل أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً ملحوظًا، خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، نتيجة للتوترات المتصاعدة في غزة، مما زاد من اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1949 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.7% أيضًا إلى 1937 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم غداً، للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية بشكل عام.
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