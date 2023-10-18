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تطورات الاحداث في غزة تُشعل أسعار الذهب عالمياً

10/18/2023 6:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً ملحوظًا، خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، نتيجة للتوترات المتصاعدة في غزة، مما زاد من اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 1949 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.7% أيضًا إلى 1937 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم غداً، للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية بشكل عام.


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