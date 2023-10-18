العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة فيتش وضع تصنيف الاحتلال الائتماني، الذي كان يقدر بـ "+A"، تحت المراقبة السلبية، مما يعزز من احتمال خفض التصنيف.



وقالت الوكالة أن هذا التصعيد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى نفقات عسكرية إضافية كبيرة، وتدمير البنية التحتية، وتغيير جذري في معنويات المستهلك والاستثمار، مما يتسبب في تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.



ويواجه التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال الآن احتمالية خفضه للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تقديرات أسواق الدين لهذا السيناريو، نتيجة لتأثيرات وتكلفة الصراع في غزة.

ومنذ بدء الحرب الأسبوع الماضي، شهد الشيكل تراجعا قويا أمام الدولار، ويتجه نحو تسجيل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما تراجع لأدنى مستوى في 8 أعوام.

وهذا ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل بشكل عاجل، حيث أطلق برنامجاً غير مسبوقاً لدعم الشيكل، يتضمن بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً إضافية من خلال أدوات المبادلة، بهدف تقليل تقلبات العملة.

