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أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

10/18/2023 6:13:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بتفاقم المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبهبوط أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية بعد أن طغت توقعات فاترة من شركة صناعة الرقائق على تأثير بيانات اقتصادية صينية باعثة على التفاؤل.


وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % .
وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7 % مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث.

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