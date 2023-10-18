أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بمخاوف تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة بتفاقم المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وبهبوط أسهم شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية بعد أن طغت توقعات فاترة من شركة صناعة الرقائق على تأثير بيانات اقتصادية صينية باعثة على التفاؤل.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % .
وهوى سهم إيه.إس.إم.إل 3.7 % مع تحذير الشركة من استقرار المبيعات في عام 2024، بعد الإعلان عن أرباح تتماشى مع توقعات المحللين في الربع الثالث.
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