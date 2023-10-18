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الدولار مستقر بعد بيانات اقتصادية صينية تجاوزت التوقعات

10/18/2023 6:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعطت بيانات النمو الصينية التي نشرت اليوم وجاءت أفضل من المتوقع دفعة للعملات الآسيوية وقادت اليوان لأعلى مستوى في أسبوع وضغطت على الدولار.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بلغت نسبته 1.3% في الربع الثالث مرتفعا من 0.5 % في الربع الثاني ومتجاوزا توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته 1%.
ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلا 7.2905 مقابل الدولار لكنه تراجع بعد ذلك إلى 7.312.
وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للاقتصاد الصيني 0.24% في أحدث تداولات مسجلا 0.6381 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5907 دولار.




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