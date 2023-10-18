«إكس» تفرض رسوماً على المستخدمين الجدد بواقع دولار واحد سنوياً

بدأت منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر سابقاً»، في طرح اشتراك جديد سيفرض على المستخدمين الجدد دفع رسوم بواقع دولار واحد سنوياً، للوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة.

وقالت شركة «إكس»، في بيان: إن المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين سيكونون أول من سيجربون برنامج «نوت ايه بوت» أو «ليس حساباً آلياً».

وأضافت الشركة: «يهدف هذا البرنامج الجديد إلى الدفاع ضد الحسابات الآلية (الروبوتات)، ومرسلي الرسائل العشوائية، الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين».

وقالت الشركة، «سيقوم هذا بتقييم إجراء قوي محتمل لمساعدتنا في مكافحة الحسابات الآلية ومرسلي الرسائل العشوائية على منصة «إكس»، مع موازنة إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي للمنصة، من خلال فرض مبلغ الرسوم البسيط.»

ولن يتأثر المستخدمون الحاليون بخدمة الاشتراك الجديدة. وسيكون باستطاعة أولئك الذين يختارون عدم دفع رسوم الاشتراك القيام بإجراءات «القراءة فقط»، ومنها قراءة المنشورات، ومشاهدة المقاطع المصورة، ومتابعة الحسابات، ولكنهم لن يتمكنوا من الإعجاب بالمشاركات أو الرد على المنشورات أو إعادة النشر أو الاقتباس أو وضع إشارة مرجعية على المشاركات.

واستحوذ ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على الشركة،التي كانت تسمى سابقاً «تويتر» قبل عام مقابل 44 مليار دولار. وبعد استحواذه على «تويتر» قام ماسك بتسريح نحو 80% من طاقم العاملين في العالم البالغ عددهم 8000 موظف، وأقر بأن ذلك أدى إلى فقدان المنصة قدراً كبيراً من وظائفها،

كما أشرف ماسك على إلغاء «علامات التجزئة الزرقاء» القديمة، والتي كانت تتحقق من هوية المستخدم، وتم استبدالها باشتراك مدفوع يسمى خدمة «تويتر بلو».