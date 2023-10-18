دماء غزّة تُسيل دموع العالم وتفجّر تظاهرات الغضب

بين العواصم تتنقل تظاهرات الغضب على إسرائيل وفي غير مكان، فما إنْ استلت إسرائيل سيوفها الحديدية غارات على القطاع وأهله، لا تفرّق بين المدني وغيره، وما خلّفت من أعداد قتلى مهوّل يقترب من الـ 3 آلاف وأضعافهم جرحى في عداد الموتى تكتظ بهم أقبية الغارات من مشافٍ لم تسلم هي الأخرى من القصف.

ماج المحتجون في بيروت وعمّان وبغداد وتونس واسطنبول وطهران ونواكشوط وبرلين، غضباً من استهداف طال مستشفى المعمداني في غزّة، وأسقط مئات القتلى، لم يحتملوا أكثر وهم يرون بشاعة المشاهد التي تفوح بما يدمي القلوب فخرجوا هاتفين بسقوط إسرائيل في غير عاصمة، فيما كانت سفارات دول غربية، لاسيما سفارات أمريكا وفرنسا هدفاً معلناً للمتظاهرين.



خرج المتظاهرون في بيروت، في موجة غضب قرب السفارة الأمريكية، مطالبين بتفجير تل أبيب، قبل أن تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع، لتجول سيارات ودراجات نارية، رفع بعضها أعلام فلسطين، أحياء عدة في بيروت ومحيطها.

وفي مشهد مستنسخ، خرج الغاضبون في عمّان، مستهدفين السفارة الإسرائيلية، قبل أن يتم إبعادهم من أمام السفارة، فيما تجمّع آخرون خارج السفارة الفرنسية.

كان العنفوان أكبر والاحتجاج أشد والصوت أعلى صدى في اسطنبول، إذ حاول متظاهرون القفز على حواجز القنصلية الإسرائيلية، قبل أن تفرقهم خراطيم المياه هذه المرة.

ردّد المتظاهرون هتافات تناهض إسرائيل وتتضامن مع الفلسطينيين وقطاع غزّة، فيما لم يغادروا محيط القنصلية قبل أن يلقوا البيض على مبناها ويحرقوا علم إسرائيل، بينما يرفرف علما فلسطين وتركيا في أرجاء المكان.

وفي طهران، تدفّقت الحشود أمام السفارة البريطانية ملوحة بأعلام فلسطين، فيما كان مقر البعثة الفرنسية هدفاً لآخرين، فيما الغضب واحد والشعارات ذاتها: تسقط إسرائيل.

وفيما تجمّع المئات وسط بغداد في تظاهرات عفوية تندّد بالقصف الإسرائيلي، رفرفت الأعلام الفلسطينية في سماء تونس وسدت الجموع شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، فيما انصب الغضب على السفارة الفرنسية احتجاجاً على ما يسمونه الانحياز لإسرائيل، وشعارات المتظاهرين تقول: سفير فرنسا ارحل، وماكرون قاتل، والشعب يريد تحرير فلسطين.

وفيما تدافع المتظاهرون في طرابلس، منددين بالقصف الإسرائيلي على القطاع، خرج غاضبون في نواكشوط مؤيدين للفلسطينيين، ومطالبين في الوقت ذاته بمحاكمة مرتكبي المجازر بحق أهل غزّة.

وعبرت التظاهرات إلى الضفة الأخرى، والشطر الآخر من العالم، إذ هزّ الحدث ضمير ووجدان العالم في كل مكان، تظاهر أكثر من 1000 شخص في برلين، قبل أن تفرّق الشرطة من تجمّع منهم عند بوابة براندنبورغ.

وفي الموعد كانت العاصمة الكندية أوتاوا تموج بمتظاهرين تجمّعوا أمام مكتب رئيس الوزراء للاحتجاج على قصف غزّة.

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