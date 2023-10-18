في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لطرح "أسئلة صعبة" على حكومتها والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لكنه اضطر للتخلي عن محطته في الأردن، بعد مقتل مئات الأشخاص في مستشفى في غزة نتج بحسب حركة حماس عن قصف من إسرائيل التي اتهمت بدورها حركة الجهاد بإطلاق صاروخ ضل طريقه.

وكان الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عاماً أعلن الإثنين عن رحلته هذه التي تنطوي على رهان كبير مرتبط بمدى نجاحه في تقديم نفسه ضامنا لأمن إسرائيل في حربها ضد حماس، وأفضل أمل للمدنيين الفلسطينيين وسد في وجه مخاطر تصعيد إقليمي.

لكن هذا المسعى لتحقيق التوازن الذي كان يرتكز على توقف في تل أبيب تليه رحلة إلى عمان، انهار قبل أن يغادر بلاده.

فقد ألغى الأردن القمة التي كان من المقرر أن يحضرها مع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن القرار كان "متبادلا".

وأشار إلى أن جو بايدن سيتصل بالزعيم الفلسطيني والرئيس المصري من الطائرة التي ستقله في طريق عودته مساء الأربعاء.

غاضب

قال الرئيس الأمريكي في بيان إنه "غاضب" و"حزين جدا" بعدما ما وصفه بأنه "انفجار". ولم يعلق على مصدر إطلاق النار الذي تسبب بمقتل مئتي شخص على الأقل ونتج بحسب حماس عن قصف إسرائيلي فيما يتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد بإطلاق صاروخ ضل طريقه وأصاب المستشفى.

في هذه الأجواء من التوتر الشديد، دعا حزب الله اللبناني إلى "يوم غضب" الأربعاء. لكن جو بايدن أبقى على رحلته وسط إجراءات أمنية مشددة جدا لأنه يريد طرح "أسئلة صعبة" على إسرائيل، على حد قول جون كيربي.

وقبل هجوم بري محتمل، يريد الرئيس الأمريكي الحصول على شرح لاستراتيجية اسرائيل وأهدافها العسكرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

أما هدفه الكبير الآخر فهو إيصال المساعدات الخارجية إلى غزة التي تشكل هدفا لقصف إسرائيلي متواصل وتشهد أصلا أزمة إنسانية.

وقال جون كيربي إن المساعدة يجب أن تصل "في أسرع وقت ممكن" لتلبية "الاحتياجات الماسة"، معبرا عن "تفاؤله" في هذا الشأن.

والأربعاء، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة "يصبح خارج السيطرة" بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس "مع كل ثانية نتأخر فيها بإدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ أربعة أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ويفترض أن يلتقي جو بايدن عائلات رهائن تحتجزهم حماس.

وفقدت الولايات المتحدة 31 من مواطنيها على الأقل في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر، ولدى حماس عدد صغير من الرهائن الذين يحملون جوازات سفر أمريكية.

ردع

سيلقي الرئيس الأمريكي الذي لم يكشف البرنامج التفصيلي لزيارته لأسباب أمنية، خطابا في تل أبيب.

وكان جو بايدن الذي يعتبر أمن إسرائيل أولوية استراتيجية بقدر ما هو مسألة شخصية، أكد أنه على إسرائيل "واجب" الدفاع عن نفسها. لكن الصحف الأمريكية ذكرت أن بعض مستشاريه يشعرون بالقلق من الرسالة التي تحملها هذه الرحلة بينما يثير القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة غضب الدول العربية، على الصعيد الرسمي وفي الشارع.

وأسفرت هذه الضربات عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين وبينهم مئات الأطفال، حسب السلطات المحلية. وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ بداية الحرب، معظمهم من المدنيين، بينما تحتجز حماس 199 شخصا، كما يقول الجيش الإسرائيلي. وستشكل زيارة بايدن اختبارا للنفوذ الأمريكي في المنطقة.

ويود الرئيس الأمريكي الذي يعتد بخبرته الدبلوماسية الطويلة، أن تفتح مصر حدودها جزئيًا على الأقل للسماح بدخول مدنيين فلسطينيين.

فالولايات المتحدة التي تُعَد الداعم الرئيسي لأوكرانيا وترغب في الاحتفاظ بموارد استراتيجية ضرورية للوقوف في وجه الصين، لا تريد الانجرار إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط.

وقال جو بايدن لمحطة "سي بي اس" الأحد "الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة (...) في تاريخ العالم ويمكننا الاهتمام" بأوكرانيا وإسرائيل معا.

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