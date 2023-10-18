الأمم المتحدة: إسرائيل شنت 58 هجوماً على مرافق طبية في غزة

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل شنت 58 هجوما على مرافق طبية ورعاية صحية في قطاع غزة منذ بدء جولة القتال الحالية في السابع من الشهر الجاري.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في بيان، أن هجمات إسرائيل أدت إلى مقتل 16 عاملاً في مجال الرعاية الصحية وإصابة 28 آخرين، وإلحاق أضرار بـ 26 مستشفى ومنشأة رعاية صحية أخرى، بما في ذلك 17 مستشفى و23 سيارة إسعاف.

وأشار البيان إلى أن أربعة مرافق صحي وجميعها في شمال قطاع غزة هي (بيت حانون، ومؤسسة حمد للتأهيل، والكرامة، والدرة) لم تعد قادرة على العمل.

ولفت البيان إلى الإبلاغ عن مئات القتلى في المستشفى الأهلي العربي في غزة حيث كان يستضيف المجمع المرضى والنازحين داخلياً الذين يبحثون عن مأوى آمن.

وأبرز البيان أن قطاع غزة يشهد انقطاعا كاملا للكهرباء لليوم السابع على التوالي وتعمل المستشفيات بالحد الأدنى من طاقتها نتيجة قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

ويقدر متوسط استهلاك المياه لجميع الاحتياجات (الشرب والطبخ والنظافة) حاليًا بثلاثة لترات يوميًا للشخص الواحد في غزة، ويتزايد استهلاك المياه من مصادر غير آمنة، مما يعرض السكان لخطر الوفاة أو تفشي الأمراض المعدية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن مئات الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في انتظار الإنقاذ أو التعافي، ويشكل تحلل الجثث تحت المباني المنهارة مصدر قلق إنساني وبيئي متزايد.

وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني، لتنفيذ مهمتها، وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

ويقدر العدد التراكمي للنازحين داخليا في غزة بحوالي مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 352 ألف نازح يقيمون في ملاجئ الطوارئ المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في وسط وجنوب قطاع غزة وحده.

بالإضافة إلى ذلك، يقيم حوالي 55 ألف نازح في 51 ملجأ غير تابع للأونروا، معظمها يقع في مدينة غزة وشمال غزة.

وقال البيان إن القدرة على الاستضافة في المقر رقم 104 التابع للأونروا في المناطق الجنوبية تتحمل فوق طاقتها، وفي رفح، كان النازحون يشكلون أكثر من 80% من السكان قبل الأعمال العدائية.

ويشمل ذلك الأطفال وكبار السن والمحتاجين إلى رعاية طبية وذوي الإعاقة والنساء الحوامل.

وتعاني الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء والدواء من نقص شديد، مما يؤدي إلى تزايد الإحباط والتوترات بين النازحين.

وتشير التقارير المتناقلة إلى أن العديد من الأسر النازحة عادت إلى مدينة غزة وشمال غزة (غرب وادي غزة) بسبب الغارات الجوية المستمرة التي تستهدف المناطق الجنوبية، والتي تفاقمت بسبب الظروف المعيشية الصعبة في الجنوب، مع ضيق الملاجئ المؤقتة، ونقص الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة ما أسفر عن أكثر من 3200 قتيل فلسطيني.

اقرأ أيضاً:

في أخطر زيارة في ولايته .. الرئيس الأمريكي في إسرائيل

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 290 ألفاً و50 جندياً منذ بداية الحرب

بن غفير حول مساعدات غزة: الشيء الوحيد الذي يجب دخوله هو مئات أطنان القنابل من سلاح الجو الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي لا يرى دليلاً على قصفه مستشفى الأهلي المعمداني في غزة دماء غزّة تُسيل دموع العالم وتفجّر تظاهرات الغضب

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً

بوتين: موسكو وبكين تتشاطران الرغبة بتعاون على قدم المساواة في العالم

الأزهر للفلسطينيين: الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس بكل ما يملك من طاقات عسكرية ضعيف وخائف حين يلقاكم

غوتيريش: قصف المستشفى في غزة مرعب والمستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني

الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وتدعو إلى وقف فوري للعنف

حركة الجهاد تنفي مسؤوليتها عن قصف مستشفى المعمداني وترد الاتهامات الإسرائيلية



أكثر من 500 قتيل فلسطيني في مجزرة ارتكبتها إسرائيل بمهاجمة مستشفى في غزة

السعودية تنّدد بقصف المستشفى في غزة وتعتبره "جريمة شنيعة"

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي

مصر تدين قصف المستشفى في غزة وتطالب إسرائيل بوقف استهداف محيط معبر رفح

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

منظمة الصحة العالمية تستنكر بشدة الهجوم على مستشفى في غزة

بعد فاجعة مستشفى المعمداني في غزة .. محمود عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

الأردن يدين استهداف المستشفى في غزة ويحمل إسرائيل المسؤولية



الإمارات وروسيا تطلبان انعقاد مجلس الأمن اليوم بشأن الغارة على مستشفى بغزة

مقتل وإصابة 500 في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى بغزة

وزارة الصحة في غزة : 200 إلى 300 قتيل في غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي والمئات تحت الأنقاض

العاهل الأردني: قصف المستشفى في غزة "عار على الإنسانية"

قرقاش: المأساة الإنسانية نتيجة الاستهداف الاسرائيلي المدان لمستشفى المعمداني تؤكد أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني

الخارجية المصرية تؤكد إلغاء القمة الرباعية في عمّان بالتنسيق بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني : إلغاء قمة عمان ولا فائدة من الحديث الآن عن أي شيء باستثناء وقف الحرب

أبو الغيط عن مأساة مستشفى المعمداني: لن يفلت المجرمون بأفعالهم

ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً

البيت الأبيض: بايدن يقدّم أحرّ التعازي بضحايا الانفجار في مستشفى غزة

الرئيس الفلسطيني: لن نترك وطننا ولن نسمح لأحد بطردنا منه واستهداف مستشفى غزة مذبحة حرب بشعة

مجلس الأمن يصوت الأربعاء على مشروع قرار بشأن إسرائيل وغزة

لليوم الثاني.. تحرك قافلة مساعدات إنسانية من العريش إلى معبر رفح وسط حراسة مشددة من الأمن المصري

روسيا تقترح إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى غزة إلى مسودة قرار البرازيل في مجلس الأمن

بايدن يبدي غضبه وحزنه العميق بسبب الانفجار في المستشفى الأهلي في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز