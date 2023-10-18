45 ألف طلب دعم تلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية منذ مطلع 2023

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية - منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث منه- أكثر من 45 ألف طلب دعم، مقدمة من موظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين، وذلك عبر نظام إسعاد المتعاملين، ومركز الاتصال الموحد.

وفي هذا الإطار أوضحت ميثاء كلثوم مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة أن الهيئة تلقت قرابة 14 ألف طلب دعم عبر نظام «إسعاد المتعاملين» منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية سبتمبر المنصرم، وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن المعاملات المنجزة عبر النظام 92%، بينما بلغ عدد المكالمات المستلمة عبر مركز الاتصال الموحد (600525524) خلال نفس الفترة 31 ألفاً و300 مكالمة، وبلغت نسبة الالتزام بالرد على المكالمات 95%.

وأوضحت أن نسبة المعاملات التي تم إغلاقها عبر نظام إسعاد المتعاملين وصلت إلى 99.8%، من إجمالي المعاملات التي تم استلامها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، وعبر المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة "حمد بوت".

ولفتت إلى أن 57% من طلبات الدعم الواردة عبر نظام إسعاد المتعاملين كانت بخصوص دعم المتعاملين في استخدام نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المرتبطة به، في حين أن 19% من الطلبات تركزت حول خدمات التوعية والتدريب، و15% منها كانت بخصوص خدمة الاستشارات القانونية.

وأشارت ميثاء كلثوم إلى أن الهيئة أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في العام 2019 في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، ورفع مستويات الرضا لديهم، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية معهم، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم.

وذكرت أن النظام يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها.

وبينت أن نظام إسعاد المتعاملين يشكل بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» ومنها: نظام الخدمة الذاتية للموارد البشرية، ونظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيين الخاصين بموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام التوظيف الإلكتروني، ونظامي إجراءات الموارد البشرية والتقارير الذكية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، ونظامي الحضور والانصراف وتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ونظام الموافقات الإلكترونية.

ويوفر نظام إسعاد المتعاملين العديد من الخدمات التفاعلية للوزارات والجهات الاتحادية والجمهور، ومن أهمها الخدمات التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز