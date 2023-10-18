فعاليات معرض التعليم الدولي تنطلق بإكسبو الشارقة بمشاركة 100 جامعة

انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض التعليم الدولي بإكسبو الشارقة، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بمشاركة 100 من المؤسسة التعليمية والأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية ؛ والتي طرحت العديد من التخصصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل الحالي.

ويتم خلال المعرض تقديم المئات من أحدث البرامج التعليمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم، إلى جانب حضور كبير ومتميز للجامعات الإماراتية، فضلا عن مشاركة أعرق الجامعات من بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والهند.

فرصة

ويتيح المعرض الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي في تخصصات الطب والهندسة والإدارة وبرامج الدراسات العليا والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.

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