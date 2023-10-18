الإمارات تطلق إطار عمل الأمن السحابي بالتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي وشركة هواوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إطلاق إطار عمل الأمن السحابي بالتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي وشركة هواوي، والذي سيحدث تغييراً جذرياً على الساحة.
ولفت الكويتي إلى أن هذا الإطار الرائد سيسهم في تسريع التحول الرقمي، ووضع معيار عالمي لممارسات الأمن السيبراني.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN18102023000110011019ID1107263249
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.