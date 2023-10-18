الإمارات تطلق إطار عمل الأمن السحابي بالتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي وشركة هواوي

أعلن سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إطلاق إطار عمل الأمن السحابي بالتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي وشركة هواوي، والذي سيحدث تغييراً جذرياً على الساحة.

ولفت الكويتي إلى أن هذا الإطار الرائد سيسهم في تسريع التحول الرقمي، ووضع معيار عالمي لممارسات الأمن السيبراني.

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