شرطة أبوظبي تخفّض السرعة على شارع الشيخ خالد بن سلطان بمدينة العين

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة الفنية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن خفض السرعة على شارع الشيخ خالد بن سلطان في مدينة العين من "دوار الغيل الى دوار الصاروج" بالاتجاهين من 100 كم/ ساعة إلى 80 كم/ ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2023م .

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة، لافتة إلى أن الدراسات بينت أن خفض السرعة سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الوضع المروري وتسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية وتحسين انسيابية الحركة.









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