شرطة أبوظبي تخفّض السرعة على شارع الشيخ خالد بن سلطان بمدينة العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة الفنية للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي عن خفض السرعة على شارع الشيخ خالد بن سلطان في مدينة العين من "دوار الغيل الى دوار الصاروج" بالاتجاهين من 100 كم/ ساعة إلى 80 كم/ ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2023م .
ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة، لافتة إلى أن الدراسات بينت أن خفض السرعة سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الوضع المروري وتسهم في الحد من وقوع الحوادث المرورية وتحسين انسيابية الحركة.
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