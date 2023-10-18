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بتهمة الدفاع عن الإرهاب .. نيس يوقف الجزائري عطال بعد مساندة غزة

10/18/2023 6:00:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقف نادي نيس الفرنسي لاعبه الجزائري يوسف عطال "حتى إشعار آخر" على خلفية مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة "الدفاع عن الارهاب" و"معاداة السامية" في ظل التصعيد بين اسرائيل وحركة حماس.

ورغم انّ الدولي الجزائري سارع الى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحافي أنه اختار معاقبته قبل تلك التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية "نظراً لطبيعة المنشور وخطورته".


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