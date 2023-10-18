«طيران الإمارات» توسع تعاونها مع «نيستي» للتزود بالوقود المستدام

وسّعت طيران الإمارات و«نيستي Neste» شراكتهما،من خلال تعزيز تعاونهما، لتزويد الناقلة بأكثر من 3 ملايين غالون من مزيج وقود الطيران المستدام Neste MY في عامي 2024 و2025، وسوف يتوفر الوقود المستدام SAF، الذي سيُمزج مع وقود الطائرات التقليدي، طوال عامي 2024 و2025 لرحلات طيران الإمارات المغادرة من مطاري أمستردام شيبول، وسنغافورة شانغي الدوليين.

وتوفر شراكة طيران الإمارات الموسعة مع «نيستي» أكبر كمية من وقود الطيران المستدام لناقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن، ويضم المزيج أكثر من مليون غالون من وقود الطيران المستدام، أي بنسبة تزيد على 30% مع وقود الطائرات Jet A-1 التقليدي.

وسوف تقوم طيران الإمارات، قبل نهاية السنة الجارية، بتحميل وقود الطائرات المستدام من مركزها في دبي للمرة الأولى، ويقلل وقود الطيران المستدام من انبعاثات الكربون الناتجة عن الرحلات الجوية، بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي.

مبادرات

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في تاريخ طيران الإمارات، ويسرع مشتريات وقود الطيران المستدام لعملياتنا، كما يأتي ضمن المبادرات العديدة، التي نركز عليها للحد من الانبعاثات الكربونية، التي تشمل تشغيل طائرات ذات كفاءة عالية، ومواصلة تجديد أسطولنا اعتباراً من عام 2024، إضافة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الوقود في عملياتنا، وتُظهر شراكتنا المستمرة مع «نيستي» أيضاً مشاركتنا النشطة، ودعمنا لصناعة الوقود المستدام سريعة التطور، ونأمل أن يشجع الطلب القوي من طيران الإمارات وغيرها مزيداً من الناقلات الجوية على توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام، وتقنيات ناشئة أخرى».

وقال نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «نيستي» ألكسندر كويبر: «وقود الطيران المستدام حل متاح بسهولة، لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الرحلات الجوية، ونحن فخورون بتوسيع تعاوننا الحالي مع طيران الإمارات إلى ما بعد عام 2024، كما نواصل تكثيف إنتاجنا العالمي من وقود الطيران المستدام، ودعم التزام طيران الإمارات بخفض الانبعاثات، من خلال توفيرنا وقود الطيران المستدام Neste MY».

أول رحلة

وكانت طيران الإمارات، وبالتعاون مع «نيستي»، قد نجحت في مطلع السنة الجارية، بتشغيل أول رحلة تجريبية في المنطقة باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركي طائرة بوينج 777-300ER، وأجريت أول رحلة للناقلة باستخدام الوقود المستدام الممزوج مع وقود الطائرات التقليدي في عام 2017، انطلاقاً من شيكاغو بطائرة بوينج 777، كما قامت طيران الإمارات برفع نسبة الوقود المستدام للرحلات الجوية من ستوكهولم، وتشغل حالياً رحلات جوية من باريس وليون وأوسلو باستخدام مزيج من النوعين.

وتشارك طيران الإمارات في سلسلة من مجموعات العمل الصناعية والحكومية الإماراتية، إلى جانب المشاركات المستمرة للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد الوقود المستدام، وأسهمت الناقلة في العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تطوير خريطة طريق تحويل الطاقة إلى سائل PtL في الدولة، التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما كانت مشاركاً نشطاً في خريطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام في الدولة، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني في يناير 2023.



