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الليث محمد شاهر الطراونة.. عيد ميلاد سعيد

10/18/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأجمل آيات التهنئة والتبريك من الغالي "الليث" نجل المحامي محمد شاهر الطراونة بمناسبة عيد ميلاده الأول.

كل عام وأنت بخير يا رب

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