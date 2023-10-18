الليث محمد شاهر الطراونة.. عيد ميلاد سعيد
التاريخ
10/18/2023 6:00:11 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب بأجمل آيات التهنئة والتبريك من الغالي "الليث" نجل المحامي محمد شاهر الطراونة بمناسبة عيد ميلاده الأول.
كل عام وأنت بخير يا رب
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