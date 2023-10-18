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الرئيس السيسى: استمرار العمليات العسكرية فى غزة يهدد بتوسيع رقعة الصراع

10/18/2023 4:32:50 AM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تتيح هذه الزيارة التنسيق والتشاور المستمر من أجل تحقيق أهدافنا بغايتنا المشتركة والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبما ينعكس أيضًا على القارة الأوروبية.



وتابع الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، لقد تناولت مباحثتنا اليوم مع المستشار الألماني بشكل تفصيلي، المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف المدنيين من الجانبين، مع النظر أيضًا إلى المخاطر الجثيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، واستمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، فهناك خطورة من توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر الجهود كل الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي.



وأوضح الرئيس السيسي: لقد تناولت والمستشار شولتس، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة من خلال اتصالاتنا المكثفة مع طرفي الصراع وكل الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الإيام الماضية، واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية من أجل انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر.
















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