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وزارة الصحة توجة رسالة مهمة للمواطنين حول استكمال الدواء بعد التحسن

10/18/2023 4:32:50 AM
(MENAFN- Youm7) وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمرضى حول استخدام الدواء، وقالت: لا تتوقف عن تناول الدواء بمجرد الشعور بالتحسن، ويجب استكمال الجرعات حسب وصف الطبيب للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأضافت: تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والأنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وتنصح وزارة الصحة بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام؛ حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي.
وأضافت: نستهدف التوعية بأخطار المضادات الحيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.
وقالت، إن المضاد الحيوي ليست علاجا سريعا وفعالا لنزلات البرد،​ وتابعت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​
وأضافت: يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​







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