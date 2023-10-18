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البرلمان العربى يحمل إسرائيل والقوى المساندة لها مسئولية قصف مستشفى المعمداني

10/18/2023 4:32:49 AM
(MENAFN- Youm7) حمل البرلمان العربى القوة القائمة بالاحتلال والقوى الدولية المساندة لها المسؤولية الكاملة عما يجرى فى الأراضي الفلسطينية واستمرار خرق كافة الأعراف والقوانين الدولية.. مطالبا ببذل كل ما يلزم لوقف النزيف الفلسطينى، وفتح ممرات آمنة دون تأخير لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين فى غزة.



وندد البرلمان العربي في بيان اليوم الأربعاء الصمت الدولي حيال ما يجري، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي الدموي، الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة متعمد على مسمع ومرأى الجميع وأنه يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإنسانية.



واعتبر أن عدم اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي ومحاسبة سلطة الاحتلال "وصمة خزي وعار" على الدول الكبرى التي تدعمها وهو ما شجع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم، وهو ما يدفع باتجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأدان البرلمان العربي، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الدموي، الذي ارتكبه باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدا أن هذه الهجمات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تفتقر إلى أدنى القيم الإنسانية.



كما استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، التابع للبرلمان العربي - في بيان اليوم - بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني.. مؤكدا أنها "جريمة حرب نكراء" يندى لها الجبين وجريمة ضد الإنسانية وتمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وكذلك كافة مبادئ حقوق الإنسان.



وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف حاسم لمحاسبة سلطة الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية جراء استمرار خرقها المتكرر لكافة الأعراف والقوانين الدولية في استهداف الأبرياء وقتلهم بدم بارد.



وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة استمرار تلك المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وسط صمت الجميع، مؤكدا أنها تنذر بمزيد من تعقيد الأمور وانفجار الوضع في المنطقة، وطالب في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمدنيين المحاصرين في غزة باعتبارها أبسط حقوق الإنسان.


















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