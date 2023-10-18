مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: قصف مستشفى المعمدانى مذبحة أحدثت صدمة عالمية

MENAFN - Youm7) أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى فى غزة أحدث صدمة عالمية، واصفا فى الوقت نفسه ما حدث بـ"المذبحة"، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف عاجل.

وقال منصور ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "المذبحة الإسرائيلية التي وقعت على مستشفى المعمداني في غزة هزت الضمير العالمي خاصة في ظل الجهود الأممية المبذولة لحماية المدنيين من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية لمعرفة آخر مستجدات الأوضاع في القطاع وسبل الكفيلة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للمتضررين من هذه الحرب الهمجية والعدوانية من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".



وأشار إلى أن "مجلس الأمن سيكون مشاركا في قتل الفلسطينيين في حال تأخر عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة"، مضيا أن "استمرار تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تحمل كافة المسؤوليات بوقف هذا العدوان يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمراره على الشعب الفلسطيني".



يأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي "المعمداني" وأسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد وجريح، وعشرات المصابين، من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.



