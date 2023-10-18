مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Youm7) اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر فلسطينية فى المدينة المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية.
وتتعمد قوات الاحتلال التضييق على المصلين، وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.
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