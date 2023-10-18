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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

10/18/2023 4:32:48 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية فى المدينة المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وتتعمد قوات الاحتلال التضييق على المصلين، وعرقلة دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.








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